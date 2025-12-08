يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيهدف لمصالحة الجماهير بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة طريقه نحو القمة، وتأمين التأهل المباشر إلى الدور القادم من المسابقة.

على الجانب الآخر، كتيبة بيب جوارديولا، حالها لا يختلف كثيرًا عن وضع ريال مدريد، خاصة بعد الخسارة الأخيرة في البطولة، أمام باير ليفركوزن، سيعمل الفريق الإنجليزي، على مداواة جراحه وسيطمح للخروج منتصرًا من معقل ريال مدريد.

ويأتي ريال مدريد، في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع ومعه عشر نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.