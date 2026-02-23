موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل بنفيكا، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

النادي الملكي انتصر في ملعب النور بهدف نظيف من توقيع فينيسيوس ويبحث عن تحقيق فوز يحسم تأهله إلى ثمن النهائي خاصة بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وسوف يواجه المتأهل من هذه القمة إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.