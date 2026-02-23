Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل بنفيكا، ضيفًا على نظيره ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

النادي الملكي انتصر في ملعب النور بهدف نظيف من توقيع فينيسيوس ويبحث عن تحقيق فوز يحسم تأهله إلى ثمن النهائي خاصة بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وسوف يواجه المتأهل من هذه القمة إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 25 فبراير 2026، على سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وبنفيكا عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وبنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ريال مدريد - بنفيكاالأربعاء 25 فبراير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    من المقرر اعتماد أربيلوا على العناصر الآتية:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعكاريراس - هاوسن - أنطونيو روديجير - ترنت ألكسندر أرنولد
    خط الوسطكامافينجا - تشواميني - فيدي فالفيردي
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - أردا جولر
