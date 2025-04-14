موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة كبيرة تجمع بين ريال مدريد وآرسنال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان آرسنال، قد نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة، سيعمل على الحفاظ عليها من أجل الوصول إلى نصف النهائي.

على الجانب الآخر يتسلح ريال مدريد، بعامل الأرض والجمهور لقلب النتيجة بشخصية البطل، وخطف بطاقة التأهل، إلى نصف النهائي، من البطولة المفضلة للجماهير.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.