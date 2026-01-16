تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره ريال سوسييداد، ضمن مواجهات الجولة العشرون من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب أنويتا.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني، والانفراد بصدارة ترتيب الليجا وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه، وسيعمل على الاستمرار في صدارة الدوري، بالخروج بنقاط المباراة كاملة من معقل سوسييداد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب أنويتا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 ؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026  عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    ريال سوسييداد - برشلونةالأحد 18  يناير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1أنويتا

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعأليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - كوندي
    خط الوسطبيدري - دي يونج - فيرمين لوبيز
    خط الهجومرافينيا - لامين يامال - فيران توريس
