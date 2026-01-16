يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره ريال سوسييداد، ضمن مواجهات الجولة العشرون من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب أنويتا.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني، والانفراد بصدارة ترتيب الليجا وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه، وسيعمل على الاستمرار في صدارة الدوري، بالخروج بنقاط المباراة كاملة من معقل سوسييداد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.