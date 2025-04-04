تعرف على موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الأولمبيكو"، مباراة هامة وقوية تجمع بين روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر موسم 2024-2025.

الفريقان يحتلان المركزين الخامس (يوفنتوس) والسادس (روما) وبينهما 3 نقاط فقط لصالح الأول، لذلك ستمثل المباراة نقطة هامة لمواصلة حظوظهما بدخول المربع الذهبي في الإسكوديتو.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.