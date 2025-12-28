تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية بين تونس وتنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس وتنزانيا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا ونيجيريا.

ويحتل المنتخب التونسي، المركز الثاني في المجموعة، ومعه ثلاث نقاط، بعد الفوز على أوغندا، ونيجيريا، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام تنزانيا، لضمان التأهل إلى الدور القادم من المسابقة..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس، السادسة بتوقيت مصر.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    تونس - تنزانياالثلاثاء 30 ديسمبر 2025،
    17:00 تونس والمغرب، 18:00 مصر    		beIN Max 1مولاي عبد اللهعصام الشوالي

  • تشكيل تونس المتوقع أمام تنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىأيمن دحمان
    خط الدفاععلي العابدي - منتصر الطالبي - ديلان برون - يان فاليري
    خط الوسطإلياس السخيري - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري
    خط الهجومإلياس سعد - إلياس العاشوري - حازم المستوري
