تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
tunisia Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة الافتتاح لمنتخب تونس في كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب والتي تجمع نسور قرطاج مع أوغندا.

ويشارك المنتخب التونسي، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من نيجيريا، وتنزانيا، بالإضافة إلى أوغندا.

ويدخل نسور قرطاج البطولة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل أبناء تونس على التكشير عن أنيابهم مبكرًا في البطولة، في محاولة منهم لتحقيق اللقب الغالي والغائب عن الخزائن منذ سنوات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة، هو الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب وتونس، العاشرة بتوقيت مصر.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    تونس - أوغنداالثلاثاء 23  ديسمبر 2025،
    21:00 المغرب، 22:00 مصر    		beIN Max 1المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللهعصام الشوالي
    beIN Max 2
    beIN Max 3

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل تونس المتوقع أمام أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىأيمن دحمان
    خط الدفاععلي معلول - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - يان فاليري
    خط الوسطإلياس السخيري - حنبعل المجبري - محمد علي بن رمضان
    خط الهجومإلياس سعد - سيف الدين الجزيري - إلياس العاشوري
كأس أمم إفريقيا
تونس crest
تونس
تونس
أوغندا crest
أوغندا
أوغندا
0