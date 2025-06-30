موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بوروسيا دورتموند ومونتيري، في ختام مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان بوروسيا دورتموند، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السادسة بعد تعادله مع فلومينينسي، والفوز على صن داونز، وأولسان هيونداي.

على الجانب الآخر، جاء مونتيري، في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، والتي تعادل فيها مع إنتر، وريفر بليت، قبل أن ينتصر على أوراوا ريد دياموندز.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.