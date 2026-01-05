تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإسبانية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء، مباراة قوية بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026 المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك برشلونة، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته بطلًا لمسابقتي الدوري وكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يتواجد بيلباو، بصفته رابع الدوري الإسباني، ومعهم ريال مدريد، وصيف الكأس والدوري، وأتلتيكو مدريد، ثالث الدوري.

وسيدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة حيث سيهدف للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ومواصلة النجاحات تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي يسعى لإضافة لقب جديد إلى الفريق الكتالوني، على الجانب الآخر يريد بيلباو، تحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.