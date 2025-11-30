يتزين ملعب سبوتيفاي كامب نو، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ألافيس، في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة طريق الانتصارات للاستمرار على القمة، بينما بنفس الطموح تسعى كتيبة أتلتيكو مدريد، لخطف النقاط الثلاث من معقل البلوجرانا، للاقتراب أكثر من قمة ترتيب الليجا.

ويتصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فياريال، في المركز الثالث ومعه 32 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد، رابعًا وفي جعبته 31 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.