تعرف على موعد مباراة فلومينينسي والهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بالميراس وتشيلسي، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان بالميراس، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على مواطنه بوتافوجو، بهدف نظيف.

أما على الجانب الآخر تشيلسي، قد تغلب على بنفيكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة بالميراس وتشيلسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.