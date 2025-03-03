موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، قمة أوروبية ونهائي مبكر، يجمع بين باريس سان جيرمان وليفربول، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ليفربول، هذا الموسم تحت قيادة أرني، سلوت يقدم مستويات مميزة سيعمل على مواصلتها أمام العملاق الباريسي، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره نحو التقدم إلى أبعد نقطة في البطولة.

على الجانب الآخر، باريس لم تكن بدايته هي الأفضل في البطولة الأوروبية، إلا أنه نجح في الوصول إلى ثمن النهائي، وتأمل كتيبة المدرب لويس إنريكي، تصحيح المسار ويكون دور الـ 16 هو الانطلاقة الحقيقية، نحو حلم معانقة ذات الإذنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ليفربول، قد حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 21 نقطة، بينما وصل الفريق الباريسي، إلى دور الـ 16، من خلال الملحق بعد الفوز على مواطنه بريست بنتيجة 10-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.