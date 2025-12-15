تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستقبال مباراة قوية في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان، أمام فلامنجو.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وسيعمل على تحقيق بطولة قارية جديدة، ويشارك في البطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أما فلامنجو، وصل إلى النهائي بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي، في ديربي أمريكي، ثم تخطى بيراميدز المصري، في كأس التحدي، وسيعمل على مواصلة طريقه لتحقيق اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس القارات للأندية 2025، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في النهائي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    باريس سان جيرمان - فلامنجوالأربعاء 17 ديسمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1أحمد بن علي

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام فلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىلوكاس شيفالييه
    خط الدفاعنونو مينديش - ماركينيوس - بيرالدو - زائير إيمري
    خط الوسطفيتينيا - فابيان رويز - لي كانج إن
    خط الهجومدوي - باركولا - كفاراتسخيليا
