يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستقبال مباراة قوية في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان، أمام فلامنجو.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وسيعمل على تحقيق بطولة قارية جديدة، ويشارك في البطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أما فلامنجو، وصل إلى النهائي بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي، في ديربي أمريكي، ثم تخطى بيراميدز المصري، في كأس التحدي، وسيعمل على مواصلة طريقه لتحقيق اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.