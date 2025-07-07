تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة باريس وريال مدريد، أمام الفائز من لقاء فلومنينيسي، وتشيلسي، في نهائي المونديال، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف.

وكان باريس سان جيرمان، قد حجز مقعده في نصف النهائي، بعد تخطي بايرن ميونخ، في مباراة قوية انتهت بفوز الفريق الباريسي، بهدفين دون رد.

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على الجانب الآخر، وصل ريال مدريد، إلى النهائي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند، في مباراة مثيرة حسمها الميرينجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.