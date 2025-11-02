يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين باريس سان جيرمان، مع بايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات كبيرة، ويرفع كل منهما شعار لا بديل عن الفوز، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعات، بعدما جمع كل فريق العلامة الكاملة حتى نهاية الجولة الثالثة.

وتمكن باريس سان جيرمان، من الفوز على أتالانتا، ثم برشلونة، قبل أن يقسو على باير ليفركوزن، في الجولة الماضية بسبعة أهداف، بينما افتتح بايرن ميونخ، مبارياته بفوز على تشيلسي، ثم بافوس، وفي الجولة الماضية تغلب على كلوب بروج برباعية نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.