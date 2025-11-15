Italy NorwayGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره النرويج في مواجهة قوية ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب النرويجي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا، التي تأتي في المركز الثاني.

رفقاء إيرلينج هالاند، ضمنوا الوصول إلى المونديال، وحتى في حال الخسارة من إيطاليا، وتساوى الفريقان في النقاط، ستكون الغلبة للمنتخب النرويجي بسبب فارق الأهداف، إذ يحتاج الأتزوري للفوز بفارق أكثر من 18 هدفًا لخطف بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا والنرويج عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    إيطاليا - النرويجالأحد 16 نوفمبر 2025،
    22:45 السعودية، 23:45 الإمارات    		beIN SPORTS 1سان سيروعلي سعيد الكعبي

  • التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا أمام النرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-3-3

    حراسة المرمى

    		فيكاريو

    خط الدفاع

    		بيلانوفا - مانشيني - بونجيورنو - كامبياسو

    خط الوسط

    		تونالي - كريستانتي - راسبادوري

    خط الهجوم

    		أورسوليني - سكاماكا - بوليتانو