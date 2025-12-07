تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر وليفربول في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب جوزيبي مياتزا، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التي يحققها في الموسم الحالي، وسيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ليفربول، بشكل واضح هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وخسر في الجولة الماضية أمام ايندهوفن الهولندي برباعية، وسيطمح على أن تكون مواجهة النيراتزوري، هي نقطة تصحيح المسار.

ويأتي إنتر، في المركز الرابع من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، بينما يحتل ليفربول، المركز الثالث عشر بعدما جمع تسع نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب جوزيبي مياتزا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إنتر وليفربول عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
    إنتر - ليفربولالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDعصام الشواليجوزيبي مياتزا

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعروبرتسون - فان دايك - كوناتي - برادلي
    خط الوسطماك أليستر - سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ
    خط الهجومجاكبو - إيزاك - فيرتس

  • تشكيل إنتر المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 3-5-2
    حراسة المرمىيان سومر
    خط الدفاعبيسك - أتشيربي - باستوني
    خط الوسطدي ماركو - زيلينسكي - هاكان تشالهان أوغلو - باريلا - أوحوستو
    خط الهجوملاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام
