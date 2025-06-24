تعرف على موعد مباراة إنتر وريفر بليت في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب لومن فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين إنتر وريفر بليت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بوضعية معقدة للغاية، يمتلك كل منهما 4 نقاط، وسيعني فوز أحدهما الوصول المباشر للدور الثاني، مع انتظار نتيجة مباراة مونتيري وأوراوا ريدز الياباني لتحديد هوية المتأهل الآخر عن تلك المجموعة المعقدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وريفر بليت، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.