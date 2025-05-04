موعد مباراة إنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة إنتر وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب جوزيبي مياتسا، قمة كبيرة تجمع بين إنتر وبرشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وحسم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك، والتي شهدت العديد من المتعة والإثارة، منذ صافرة البداية وحتى آخر لحظات المواجهة.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة النجاحات التي يقدمها الفريقين، في الموسم الحالي، إذ يسعى إنتر، لمصالحة الجماهير بعد التعثر في الدوري، وخسارة لقب كأس إيطاليا، على الجانب الآخر، تسعى كتيبة الفريق الكتالوني، لمواصلة نجاحتها وهيمنتها على البطولات، هذا الموسم.

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ومن المنتظر أن يواجه الفائز من إنتر وبرشلونة، الفائز من مواجهة آرسنال، وباريس سان جيرمان، في المباراة النهائية يوم 31 مايو في العاصمة الألمانية ميونخ.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.