تعرف على موعد مباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب لومين فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين إنتر وأوراوا ريد دياموندز، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الخامسة برفقة كل من ريفر بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي وسيعمل إنتر على تحقيق الانتصار الأول، له في البطولة للحفاظ على حظوظه في الصعود لدور الـ 16.

وكان إنتر، قد تعادل أمام مونتيري، بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات، على الجانب الآخر سقط أوراوا ريد دياموندز، أمام ريفر بليت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيحاول الفريق الياباني، الظهور بأفضل شكل والخروج بنتيجة إيجابية أمام النيراتزوري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.