تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام رايو في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يحاول إلتشي استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار تاريخي على الملكي، خاصة وأنّ الفريق الصاعد حديثًا لليجا يقدم نتائج إيجابية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.


    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    إلتشي - ريال مدريدالأحد 23 نوفمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1عصام الشواليمانويل مارتينيز فاليرو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني 2025-2026:

    يعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة في خط دفاعه بعد تعرض مدافعه إيدير ميلتاو للإصابة بجانب غياب روديجير.

    ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تشابي ألونسو على الآتي:

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس
    المحورإدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي
    خط الوسطفينيسيوس - جود بيلينجهام - أردا جولر
    خط الهجومكيليان مبابي
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
كوينتانار ديل ري crest
كوينتانار ديل ري
QDR
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي