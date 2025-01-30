تعرف على موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الجولة الـ 22 الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب إسبانيول، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، والتي يستقبلها ملعب كورنيا إل برات.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما انفرد بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للابتعاد أكثر بالصدارة، في ظل ملاحقة أتلتيكو، وبرشلونة.

على الجانب الآخر، إسبانيول، يتسلح بعامل الأرض والجمهور، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في تحسين مركزه في ترتيب الليجا، ليحاول الهروب من شبح الهبوط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد، في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.