تعرف على موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أليانز أرينا" مباراة هامة وقوية، بين اثنين من كبار المنتخبات في قارة أوروبا، وهما ألمانيا والبرتغال، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

حجز المنتخب الألماني، مقعده في نصف نهائي البطولة بعد التفوق على نظيره الإيطالي في الدور الماضي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما وصلت البرتغال، إلى هذا الدور بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 5-3.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مواجهة ألمانيا والبرتغال، إلى المباراة النهائية والتي سيلعب فيها يوم 8 يونيو، أمام الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والقنوات الناقلة.