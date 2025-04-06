موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فيلا بارك، مباراة قوية تجمع بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سيعمل على الحفاظ عليها من أجل الوصول إلى نصف النهائي، على الجانب الآخر يتسلح أستون فيلا، بعامل الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة ومحاولة قلب النتيجة على الفريق الفرنسي، وخطف بطاقة التأهل.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي البطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.