موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، قمة من قمم الكرة الإسبانية، والتي تجمع أتلتيكو مدريد أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وكانت مباراة الذهاب المثيرة التي استضافها ملعب مونتجويك، انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وستدخل كتيبة برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات متتالية، والانفراد بصدارة الدوري، وستعمل على حسم المباراة لصالحها، للاقتراب من تحقيق لقب جديد، بعد كأس السوبر.

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على الجانب الآخر، أتلتيكو مدريد، صاحب الأرض والجمهور يريد مصالحة الجماهير، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وتقلص فرص تحقيق لقب الدوري، ويسعى للفوز بالمباراة والثأر من برشلونة، بعد خسارة مباراة الليجا الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.