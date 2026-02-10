Goal.com
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب. 

وكان برشلونة قد انتصر على ألباسيتي في ربع النهائي، ويواجه الفريق الذي أطاح بريال بيتيس بعد الفوز عليه 5-0 في سيرك نصبه رجال المدرب دييجو سيميوني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانياو القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، يوم الخميس 12 فبراير 2026على ملعب "الرياض آير متروبوليتانو".

    وتنطلق صافرة المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    تمتلك منصة شاهد MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    وسوف يتم إذاعة مواجهة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة وقناة MBC Action.

  • كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر تطبيق شاهد.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
    أتلتيكو مدريد - برشلونة الخميس 12 فبراير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات     		MBC مصر 2الرياض آير متروبوليتانو
    شاهد
    MBC ACTION

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد على العناصر الآتية:

    الخطة4-4-2
    حراسة المرمىيان أوبلاك
    الدفاعماتيو روجيري - خوسيه ماريا خيمينيز - ديفيد هانكو - ناهويل مولينا
    الوسطكوكي - رودريجو ميندوزا - تياجو ألمادا - أليكس باينا
    الهجومأنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

  • تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    الدفاعأليخاندرو بالدي - جول كوندي - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو
    الوسطفرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز
    الوسط الهجوميماركوس راشفورد - داني أولمو - لامين يامال
    الهجومفيران توريس
