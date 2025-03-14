تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة قوية قد تحدد مصير بطولة كاملة يدخلها كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة حين يتواجهان في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2024-2025 على ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يدخل برشلونة، المباراة بهدف تحقيق لقب هذا الموسم الذي يشهد تألقه بشكل لافت، ويطمح لعبور عقبة أتلتيكو مدريد الثالث والتتويج بلقب ينتظره جمهور البلوجرانا تحت قيادة هانزي فليك.

بينما يطمح أتلتيكو مدريد لتخطي الهزيمة المرة أمام ريال مدريد والإقصاء من دوري أبطال أوروبا بسيناريو دراماتيكي بركلات الترجيح وأيضًا لمصالحة الأنصار بعد التعثر في الجولة الماضية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة.