موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة آرسنال وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الاتحاد، في العاصمة الإنجليزية لندن، قمة كبيرة تجمع بين آرسنال وريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ريال مدريد، حجز مقعده في ربع النهائي بعد الكثير من المتعة والإثارة أمام أتلتيكو مدريد، في لقاء انتهى بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، عبور آرسنال إلى ربع النهائي كان من بوابة آيندهوفن الهولندي، الذي تغلب عليه بأريحية كبيرة بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.