موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الإمارات، في العاصمة الإنجليزية لندن، قمة كبيرة تجمع بين آرسنال وباريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

آرسنال، حجز مقعده في ربع النهائي بعد الكثير من المتعة والإثارة أمام ريال مدريد، بعد الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر، صعد باريس سان جيرمان، إلى نصف النهائي بعد مواجهة درامية أمام أستون فيلا، تغلب فيها الفريق الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل أربعة في مجموع الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.