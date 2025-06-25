موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وباتشوكا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب جيوديس بارك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وباتشوكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية ستجمع كلا من الهلال وباتشوكا، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

ريد بول سالزبورج يملك أربع نقاط وكذلك يمتلك ريال مدريد نفس الرصيد، في ظل امتلاك الهلال نقطتين وعدم امتلاك باتشوكا المكسيكي أي رصيد من النقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال وباتشوكا والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.