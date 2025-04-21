موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد جوانجو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الهلال أمام جوانجو، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

الهلال، يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير بسبب الموسم السيء، وفقدان حظوظه نسبيًا في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، ويأمل في أن تكون مباراة جوانجو، نقطة انطلاقة جديدة.

ونجح الزعيم في الوصول إلى ربع النهائي، بعد التغلب على باختاكور، بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، بينما حجز جوانجو، مقعده في هذا الدور بعد تخطي عقبة فيسيل كوبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وجوانجو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.