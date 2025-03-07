موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع الهلال أمام باختاكور، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وحجز الهلال، مقعده في دور الـ 16 بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما احتل باختاكور، المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب، بتقدم الأوزبكي، بهدف دون رد، وستأمل كتيبة الموج الأزرق، مصالحة الجماهير وخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وباختاكور في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.