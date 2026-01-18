يستضيف الهلال، نظيره الفيحاء، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال نجح في تصدر دوري روشن السعودي رغم تفوق النصر في البدايات وتحقيقه سلسلة من الانتصارات المتتالية، كما وسّع الفارق بعد الفوز بالديربي.

ويمتلك الزعيم سجلًا جيدًا أمام الفيحاء، فحقق الانتصار في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي مسجلًا 7 أهداف دون أن يستقبل أي هدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.