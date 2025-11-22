موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

يحل الشرطة ضيفًا على نظيره الهلال على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وسط النتائج المثالية في البطولة الأسيوية مع المدرب سيموني إنزاجي، ويهدف للاستمرار في الطريق نحو اللقب.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم يريد التعافي من النتائج السلبية وهو الشرطة العراقي الذي يسعى لتحقيق انتصاره الأول.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.