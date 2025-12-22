يستضيف الهلال، نظيره التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة طريقه نحو الصدارة، بينما يطمح الخليج إلى تحقيق الانتصار للاقتراب من المراكز الأولى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.