Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على الصدارة، إذ قطع سلسلة التعادلات بالفوز على الأخدود في المباراة الماضية بسداسية نظيفة كان لكريم بنزيما منها نصيب الهاتريك.

وسوف يواجه الزعيم منافسًا قويًا، إذ يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة وقدّم مستويات رائعة في الآونة الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

  • ما موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على ملعب المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الاتفاقالجمعة 13 فبراير 2026
    18:25 السعودية، 19:25 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينا
0