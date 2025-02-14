موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد الوصل في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت ...

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره الوصل في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أسيا النخبة 2024-2025 على استاد زعبيل.

الهلال يتواجد في المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادل وحيد، وضمن التأهل إلى دور الـ 16، ولكن يرغب في الفوز لتأكيد صدارته.

أما الوصل، فهو الآخر وصل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي ويحتل المركز الخامس، ولذلك فإنّ الفوز ضروري بالنسبة له لتحسين مركزه.

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وفي التقرير الآتي نقدم موعد مباراة الوصل والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة وكيف يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت.