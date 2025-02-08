موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ...

يستقبل الهلال، نظيره الرياض، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال، يسعى لمصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير أمام ضمك، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات، لملاحقة الاتحاد على صدارة دوري روشن.

ويأتي الهلال، في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، بينما يحتل الرياض المركز السابع في جدول الترتيب ومعه 28 نقطة.

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وفي التقرير الآتي نقدم موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.