تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل النصر نظيره جوا، على استاد الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

النصر افتتح البطولة بانتصار عريض على استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة، كما انتصر على الزوراء في الجولة الثانية ليتصدر المجموعة، قبل أن يفوز على جوا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة.

ويطمح العالمي في الاستمرار في نتائجه الإيجابية بعد نتائجة المميزة في مباريات دوري روشن وتصدر الدوري بجانب العلامة الكاملة على الصعيد الأسيوي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر وجوا، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على استاد  الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وقنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وسوف يتم إذاعة مواجهة النصر وجوا عبر قناتي beIN SPORTS HD 2 و الكأس 5.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كانت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    النصر - جواالأربعاء 5 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		beIN SPORTS HD 2عبدالله الغامديالأول بارك
    الكأس 5سمير المعيرفي

  • تشكيل النصر المتوقع أمام جوا دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىبينتو
    خط الدفاع سلطان الغنام - عبدالإله العمري - إينيجو مارتينيز-  أيمن يحيى
    المحورأنجيلو - على الحسن
    خط الوسطكينجسلي كومان - محمد مران - عبد الرحمن غريب
    خط الهجومهارون كمارا
السوبر الهندي
جوا crest
جوا
جوا
مومباي سيتي crest
مومباي سيتي
MCF