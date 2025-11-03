موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

يستقبل النصر نظيره جوا، على استاد الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

النصر افتتح البطولة بانتصار عريض على استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة، كما انتصر على الزوراء في الجولة الثانية ليتصدر المجموعة، قبل أن يفوز على جوا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة.

ويطمح العالمي في الاستمرار في نتائجه الإيجابية بعد نتائجة المميزة في مباريات دوري روشن وتصدر الدوري بجانب العلامة الكاملة على الصعيد الأسيوي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.