موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

يستقبل النصر نظيره الزوراء على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل إلى الدور القادم، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لينهي دور المجموعات بستة انتصارات.

على الجانب الآخر سيعمل الزوراء، على الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تؤكد تأهله إلى الدور القادم رفقة النصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.