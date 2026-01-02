يستقبل النصر، نظيره القادسية في مباراة هامة تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026.

يدخل النصر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، ولمصالحة الجماهير بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع الهلال.

على الجانب الآخر يسعى القادسية لتحقيق الانتصار واستغلال، تعثر النصر في آخر مباراتين، والخروج بنتيجة إيجابية، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد القادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة