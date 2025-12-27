يستضيف الاتفاق، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب إيجو.

النصر يدخل المباراة راغبًا في مواصلة الحفاظ على صدارته والعودة للقب طال انتظار جماهير العالمي له.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.