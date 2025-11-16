موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 والقنوات الناقلة

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة ودية قوية تجمع بين المنتخب السعودي، امام الجزائر، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب السعودي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب الجزائر، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.