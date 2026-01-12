تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين المنتخب المغربي، ونيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يدخل المنتخب المغربي، المباراة بمعنويات مرتفعة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وسيعمل على تجاوز عقبة نيجيريا، للوصول إلى المباراة النهائية، من أجل تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.

ووصل منتخب المغرب إلى نصف النهائي، بعدما تجاوز الكاميرون، بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها خطفت نيجيريا، بطاقة العبور من الجزائر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قنوات beIN Max 1.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    المغرب - نيجيرياالأربعاء 19 يناير 2026،
    21:00 المغرب، 22:00 مصر    		beIN Max 1جواد بدةالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله

  • تشكيل المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعنصير مزراوي - نايف أكرد - آدم ماسينا - أشرف حكيمي
    خط الوسطسفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري
    خط الهجومعبد الصمد الزلزولي - براهيم دياز - أيوب الكعبي

  • تشكيل نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي كأس أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-2-4
    حراسة المرمىستانلي نوابالي
    خط الدفاعأوسايي صامويل - سيمي أجايي - كالفن باسي - برونو أونييمايتشي
    خط الوسطفرانسيس أونييكا - ويلفريد نديدي
    خط الهجومأليكس أيوبي - أديمولا لوكمان - أكور أدامز - فيكتور أوسيمين
