يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ومالي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك المغرب ومالي، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من زامبيا وجزر القمر.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققها من الفوز بثنائية نظيفة على جزر القمر، بينما يتشارك كل من زامبيا ومالي الوصافة بعد تعادلهما الإيجابي في أول مباراة بهدف لمثله

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.