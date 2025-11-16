يستعد منتخب المغرب لخوض لقاء مهم ضد منتخب أوغندا ضمن استعدادات أسود الأطلس لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 على الأراضي المغربية.

ويقيم المنتخب المغربي، معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، للوقوف على حالة اللاعبين قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، وكان أسود الاطلس قد نجحوا في التغلب على موزمبيق بهدف دون رد، في مباراتهم الأولى بالتوقف الحالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ..