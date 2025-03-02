موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح الاتحاد في مواصلة مسيرته في دوري صعب للغاية تواجهه فيه منافسة شرسة مع الهلال، الذي يريد بدوره الحفاظ على لقب دوري روشن الذي يحمله.

النمور يتصدرون الدوري السعودي رغم التعثر أمام الأخدود بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن لا يزال مبتعدًا بالصدارة بفارق ست نقاط.

في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على القداسية، ويدخل النمور المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة القادسية والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.