موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على السد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد للحفاظ على لقبه وهو الذي يحتل الوصافة في ترتيب القسم الشرقي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

بينما يتسلح السد بعامل الأرض والجمهور، لتصحيح المسار وتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعد تعادلين وهزيمة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.