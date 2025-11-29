يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري روشن، وسيدخل العميد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرياض في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للتقدم في جدول ترتيب الدوري وتحسين مركزه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.