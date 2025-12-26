تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وبوركينا فاسو، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من السودان وغينيا الاستوائية.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة بفارق هدفين عن بوركينا فاسو بعد فوز الجزائريين على السودان 3-0 في الجولة الأولى، وفوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الجزائر - بوركينا فاسوالأحد 28 ديسمبر 2025،
    18:30 المغرب والجزائر، 20:30 السعودية    		beIN Max 1مولاي الحسنحفيظ دراجي
    beIN Max 2
    beIN Max 3

  • تشكيل الجزائر المتوقع أمام بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىلوكا زيدان
    خط الدفاعريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي
    خط الوسطهشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر
    خط الهجومرياض محرز - فارس شعيبي - محمد الأمين عمورة - بغداد بونجاح
كأس أمم إفريقيا
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
بوركينا فاسو crest
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
