يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وبوركينا فاسو، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من السودان وغينيا الاستوائية.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة بفارق هدفين عن بوركينا فاسو بعد فوز الجزائريين على السودان 3-0 في الجولة الأولى، وفوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.